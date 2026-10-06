Formycon Aktie News: Formycon am Mittag mit Kursabschlägen

Die Formycon-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 18,80 EUR nach. Das Tagestief markierte die Formycon-Aktie bei 18,80 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 19,42 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1'006 Formycon-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 26,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Formycon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 15,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Formycon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Formycon 0,000 EUR aus. Am 19.05.2016 lud Formycon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2016 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 6.34 Mio. EUR, gegenüber 6.34 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Formycon wird am 12.11.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 18.11.2027.

Experten taxieren den Formycon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,030 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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