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06.10.2026 09:29:00

Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag mit Verlusten

Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von Formycon gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Formycon-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,8 Prozent auf 18,86 EUR ab.

Formycon
18.02 CHF 1.42%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,8 Prozent auf 18,86 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Formycon-Aktie bis auf 18,86 EUR. Bei 19,42 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Formycon-Aktien beläuft sich auf 701 Stück.

Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 26,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,36 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 16,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Formycon-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 19.05.2016 legte Formycon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2016 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüsst. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 6.34 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Formycon veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Formycon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 18.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Formycon-Gewinn in Höhe von 0,030 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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