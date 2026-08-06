Formycon Aktie News: Formycon am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Das Papier von Formycon konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,2 Prozent auf 18,92 EUR. In der Spitze legte die Formycon-Aktie bis auf 19,12 EUR zu. Mit einem Wert von 18,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'143 Formycon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 26,85 EUR erreichte der Titel am 05.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Formycon-Aktie mit einem Kursplus von 41,91 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,30 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 13,85 Prozent würde die Formycon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Formycon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Formycon liess sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 6.34 Mio. EUR gegenüber 6.34 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 12.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 18.08.2027.

Analysten gehen davon aus, dass Formycon 2026 einen Verlust in Höhe von -0,163 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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