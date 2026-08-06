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06.08.2026 12:29:00

Formycon Aktie News: Formycon legt am Mittag zu

Formycon Aktie News: Formycon legt am Mittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 18,92 EUR.

Formycon
17.26 CHF -1.41%
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Um 12:28 Uhr sprang die Formycon-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 18,92 EUR zu. Die Formycon-Aktie legte bis auf 19,12 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 18,52 EUR. Von der Formycon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'400 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 26,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Formycon-Aktie mit einem Kursplus von 41,91 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,30 EUR. Abschläge von 13,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Formycon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Formycon 0,000 EUR aus. Formycon veröffentlichte am 19.05.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 6.34 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.34 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Formycon am 12.08.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 18.08.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Formycon-Verlust in Höhe von -0,163 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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