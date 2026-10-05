Formycon Aktie News: Formycon am Montagnachmittag gesucht

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 3,9 Prozent auf 19,42 EUR zu. Die Formycon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,70 EUR aus. Bei 18,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 6'674 Formycon-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 26,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 38,26 Prozent Plus fehlen der Formycon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Formycon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Am 19.05.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Formycon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.34 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Formycon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Formycon rechnen Experten am 18.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,030 EUR je Formycon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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