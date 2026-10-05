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Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8

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05.10.2026 12:29:00

Formycon Aktie News: Formycon am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Formycon Aktie News: Formycon am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Formycon. Im Tradegate-Handel gewannen die Formycon-Papiere zuletzt 4,7 Prozent.

Formycon
17.99 CHF 2.51%
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Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Formycon zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 4,7 Prozent auf 19,58 EUR. Im Tageshoch stieg die Formycon-Aktie bis auf 19,70 EUR. Bei 18,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 4'891 Formycon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,85 EUR erreichte der Titel am 05.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 27,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 16,30 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie.

Formycon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Formycon am 19.05.2016 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Formycon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6.34 Mio. EUR im Vergleich zu 6.34 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 12.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte Formycon die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,030 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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