Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag freundlich

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,5 Prozent auf 20,45 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Formycon-Aktie bis auf 20,65 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Formycon-Aktien beläuft sich auf 1'732 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 26,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 31,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,30 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 25,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Formycon 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Formycon liess sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Formycon-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,374 EUR je Formycon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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