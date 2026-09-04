Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’389 0.0%  SPI 20’216 0.0%  Dow 53’686 1.2%  DAX 26’000 0.0%  Euro 0.9401 0.2%  EStoxx50 6’373 -0.2%  Gold 4’478 0.1%  Bitcoin 65’620 0.0%  Dollar 0.8089 0.2%  Öl 95.1 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Underweight-Analyse: Barclays Capital bewertet Allianz-Aktie
2-Billionen-Marke in Reichweite: SpaceX-Aktie zieht vor 14. Starship-Test deutlich an
Wie viel Verlust ein Avalanche-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
So viel Verlust hätte eine Investition in Uniswap von vor 1 Jahr bedeutet
DZ BANK bescheinigt Kaufen für Continental-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.09.2026 09:29:00

Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag freundlich

Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag freundlich

Die Aktie von Formycon gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 20,45 EUR.

Formycon
18.91 CHF -0.84%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,5 Prozent auf 20,45 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Formycon-Aktie bis auf 20,65 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Formycon-Aktien beläuft sich auf 1'732 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 26,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 31,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,30 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 25,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Formycon 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Formycon liess sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Formycon-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,374 EUR je Formycon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon verschiebt Veröffentlichung des Jahresabschlusses auf April - Aktie unter Druck

Aktien von Aumovio und TKMS neu im MDAX: Zahlreiche Indexanpassungen

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels tiefrot


Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Formycon AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten