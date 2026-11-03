Formycon Aktie News: Formycon am Mittag mit angezogener Handbremse

Die Formycon-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 18,82 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Formycon-Aktie sogar auf 18,96 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Formycon-Aktie bei 18,72 EUR. Mit einem Wert von 18,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Formycon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'486 Stück gehandelt.

Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Formycon-Aktie. Bei einem Wert von 16,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,39 Prozent.

Formycon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Formycon liess sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 6.34 Mio. EUR gegenüber 6.34 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Formycon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 18.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,033 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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