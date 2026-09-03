Formycon Aktie News: Formycon am Donnerstagnachmittag in Grün

Das Papier von Formycon legte um 16:28 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 2,2 Prozent auf 20,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Formycon-Aktie bisher bei 20,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Formycon-Aktien beläuft sich auf 6'322 Stück.

Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,98 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 25,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Formycon 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 19.05.2016 lud Formycon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2016 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüsst. Umsatzseitig standen 6.34 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Formycon 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Formycon am 12.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte Formycon die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Formycon im Jahr 2026 -0,374 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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