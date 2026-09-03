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03.09.2026 09:29:00

Formycon Aktie News: Formycon verbilligt sich am Vormittag

Formycon Aktie News: Formycon verbilligt sich am Vormittag

Die Aktie von Formycon gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Formycon-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 19,66 EUR nach.

Formycon
19.09 CHF 1.48%
Kaufen Verkaufen

Die Formycon-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:28 Uhr um 1,9 Prozent auf 19,66 EUR nach. Die Formycon-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,26 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 20,05 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1'819 Formycon-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,85 EUR an. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 36,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Formycon-Aktie derzeit noch 17,09 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Formycon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Die Zahlen des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Formycon am 19.05.2016. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.34 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6.34 Mio. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Formycon am 12.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Formycon rechnen Experten am 18.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Formycon im Jahr 2026 -0,374 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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