Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 16:28 Uhr ging es für das Formycon-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 18,82 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Formycon-Aktie bisher bei 19,10 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,10 EUR. Bisher wurden heute 1'380 Formycon-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 26,85 EUR. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 42,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Formycon-Aktie mit einem Verlust von 13,39 Prozent wieder erreichen.

Formycon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Formycon am 19.05.2016. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Formycon im vergangenen Quartal 6.34 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Formycon 6.34 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Formycon rechnen Experten am 18.11.2027.

In der Formycon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,033 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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