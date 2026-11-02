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02.11.2026 12:29:00
Formycon Aktie News: Formycon am Mittag fester
Die Aktie von Formycon gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Formycon-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 18,98 EUR.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Formycon zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,1 Prozent auf 18,98 EUR. Die Formycon-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,10 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 759 Formycon-Aktien umgesetzt.
Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,46 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Abschläge von 14,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Am 19.05.2016 hat Formycon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2016 – vorgestellt. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.34 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Am 12.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Formycon veröffentlicht werden. Formycon dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,033 EUR je Formycon-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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