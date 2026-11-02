Formycon Aktie News: Formycon am Mittag fester

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Formycon zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,1 Prozent auf 18,98 EUR. Die Formycon-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,10 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 759 Formycon-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,46 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Abschläge von 14,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Am 19.05.2016 hat Formycon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2016 – vorgestellt. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.34 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 12.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Formycon veröffentlicht werden. Formycon dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,033 EUR je Formycon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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