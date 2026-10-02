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02.10.2026 12:29:00

Formycon Aktie News: Formycon am Freitagmittag leichter

Formycon Aktie News: Formycon am Freitagmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 3,6 Prozent auf 19,02 EUR.

Formycon
17.55 CHF -1.88%
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Der Formycon-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 3,6 Prozent auf 19,02 EUR. Bei 18,78 EUR markierte die Formycon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14'254 Formycon-Aktien.

Am 05.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 41,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 16,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Formycon-Aktie mit einem Verlust von 14,30 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Formycon 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Formycon liess sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüsst. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 6.34 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Formycon am 12.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Formycon 2026 einen Verlust in Höhe von -0,374 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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