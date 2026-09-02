Formycon Aktie News: Formycon macht am Mittwochmittag Boden gut

Die Formycon-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,4 Prozent auf 20,35 EUR. In der Spitze legte die Formycon-Aktie bis auf 20,75 EUR zu. Bei 19,46 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 16'904 Formycon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 31,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 16,30 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Formycon am 19.05.2016 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 6.34 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.34 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Formycon wird am 12.11.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 18.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Formycon-Verlust in Höhe von -0,374 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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