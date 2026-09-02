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Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8

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02.09.2026 09:29:00

Formycon Aktie News: Formycon tendiert am Vormittag fester

Formycon Aktie News: Formycon tendiert am Vormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Formycon. Im Tradegate-Handel gewannen die Formycon-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Formycon
18.69 CHF 4.33%
Kaufen Verkaufen

Im Tradegate-Handel gewannen die Formycon-Papiere um 09:28 Uhr 2,4 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Formycon-Aktie bei 19,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 19,46 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 4'430 Formycon-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,85 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2026. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 34,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (16,30 EUR). Mit einem Kursverlust von 18,34 Prozent würde die Formycon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Formycon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Formycon gewährte am 19.05.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Formycon 6.34 Mio. EUR umgesetzt.

Am 12.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Formycon veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte Formycon die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Laut Analysten dürfte Formycon im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,374 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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