Formycon Aktie News: Formycon gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Um 12:28 Uhr stieg die Formycon-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 19,36 EUR. Der Kurs der Formycon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,52 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 19,08 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 507 Formycon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,69 Prozent. Bei 16,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 18,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Formycon-Aktie. Am 19.05.2016 äusserte sich Formycon zu den Kennzahlen des am 31.03.2016 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.34 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6.34 Mio. EUR.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Formycon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 18.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Formycon.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,374 EUR je Formycon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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