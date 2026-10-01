Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Formycon-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 19,20 EUR. Die Formycon-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,52 EUR an. Bei 19,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 362 Formycon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 26,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Formycon-Aktie mit einem Kursplus von 39,84 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Formycon 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Formycon am 19.05.2016. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 6.34 Mio. EUR, gegenüber 6.34 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Formycon-Bilanz für Q3 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Am 18.11.2027 wird Formycon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

2026 dürfte Formycon einen Verlust von -0,374 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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