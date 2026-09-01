Formycon Aktie News: Anleger schicken Formycon am Nachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Formycon zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 19,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Formycon-Aktie bei 19,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,46 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1'411 Formycon-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 26,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,69 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,30 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Formycon-Aktie 16,41 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Formycon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Formycon 0,000 EUR aus. Am 19.05.2016 lud Formycon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2016 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Formycon wird am 12.11.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,374 EUR je Formycon-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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