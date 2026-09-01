Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’226 -0.4%  SPI 20’010 -0.5%  Dow 53’186 -0.7%  DAX 25’989 -1.0%  Euro 0.9392 0.0%  EStoxx50 6’370 -0.8%  Gold 4’371 -1.8%  Bitcoin 63’072 -0.7%  Dollar 0.8099 0.2%  Öl 92.2 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Siemens Energy-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein
Buy von Goldman Sachs Group Inc. für RWE-Aktie
HOCHTIEF-Aktie auf rotem Terrain: Konzern sichert sich Freileitungsspezialist Autmatec
Symrise-Aktie steigt deutlich: Mutares übernimmt ausgegliedertes Terpen-Geschäft
DHL-Aktie tiefer: Konzern schliesst Neuausrichtung ab - Übernahme stärkt Südamerika-Geschäft
Suche...
Plus500 Depot

Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2026 09:29:00

Formycon Aktie News: Formycon kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Formycon Aktie News: Formycon kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Formycon zeigt sich am Dienstagvormittag ohne grosse Bewegung. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Formycon-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 19,46 EUR.

Formycon
17.94 CHF -0.29%
Kaufen Verkaufen

Die Formycon-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:28 Uhr bei 19,46 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Formycon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Formycon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 19,16 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 19,46 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 593 Formycon-Aktien.

Bei einem Wert von 26,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 37,98 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 19,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Formycon seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Formycon gewährte am 19.05.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Formycon im vergangenen Quartal 6.34 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Formycon 6.34 Mio. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Formycon wird am 12.11.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 18.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Formycon.

Laut Analysten dürfte Formycon im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,374 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon verschiebt Veröffentlichung des Jahresabschlusses auf April - Aktie unter Druck

Aktien von Aumovio und TKMS neu im MDAX: Zahlreiche Indexanpassungen

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels tiefrot


Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Formycon AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten