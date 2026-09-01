Formycon Aktie News: Formycon kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Die Formycon-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:28 Uhr bei 19,46 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Formycon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Formycon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 19,16 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 19,46 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 593 Formycon-Aktien.

Bei einem Wert von 26,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 37,98 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 19,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Formycon seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Formycon gewährte am 19.05.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Formycon im vergangenen Quartal 6.34 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Formycon 6.34 Mio. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Formycon wird am 12.11.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 18.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Formycon.

Laut Analysten dürfte Formycon im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,374 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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