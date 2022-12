Formulafirst-Aktien werden am 16. Dezember dekotiert

Road Town (awp) - Die Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation (SER) hat dem Dekotierungsgesuch von Formulafirst am Mittwoch zugestimmt. Letzter Handelstag soll der 15. Dezember 2022 sein, die Dekotierung der Papiere mit Nennwert von 0,01 Franken erfolgt am 16. Dezember, wie die Beteiligungsgesellschaft am Donnerstag mitteilte.

Formulafirst habe den Antrag für die Liquidation und die Einreichung des Dekotierungsgesuchs mit der starken Abnahme der Kapitalisierung und den gleichbleibenden Fixkosten begründet, heisst es im Entscheid der SER. Derzeit seien noch rund 270'000 Aktien ausstehend. Die Zahl der eigenen Aktien betrage rund 8,7 Millionen.

Mitte November dieses Jahres hatten die Aktionäre der Beteiligungsgesellschaft an einer ausserordentlichen Generalversammlung bereits die Auflösung der Gesellschaft gutgeheissen. Aufgrund der beschlossenen Liquidation sei die SER der Auffassung, dass die Aufrechterhaltungsfrist auf fünf Börsentage verkürzt werden könne, heisst es weiter.

cg/tv