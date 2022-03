Formulafirst 2021 wieder mit Gewinn - keine Dividende

Road Town (awp) - Die an der SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft Formulafirst hat im Geschäftsjahr 2021 wieder einen Gewinn geschrieben. Dieser betrug nach Abzug der Minderheitsanteile 0,69 Millionen Franken nach einem Verlust 0,51 Millionen im Jahr 2020, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. Auf eine Dividende soll wie im Vorjahr verzichtet werden.

Das operative Ergebnis fiel mit 0,75 Millionen Franken ebenfalls positiv aus. Im Vorjahr hatte noch ein Minus von -0,41 Millionen resultiert. Erträgen von 1,3 Millionen Franken standen Ausgaben in Höhe von 0,53 Millionen gegenüber. Der Nettoinventarwert (NAV) von Formulafirst nahm innert Jahresfrist auf 33,82 von 32,00 Franken je Aktie zu.

Zu den grössten Portfoliopositionen zählten per Ende Jahr unter anderen SAP, Fuchs Petrolub, Fresenius, SGS, Sonova, Forbo, Swatch Group oder Wacker Chemie.

pre/rw