Formula Systems zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Formula Systems hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 759.3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 795.9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch