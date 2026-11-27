Formula Systems veröffentlichte am 25.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1.77 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Formula Systems 1.14 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 843.8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Formula Systems 699.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch