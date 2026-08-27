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27.08.2026 06:37:00
Formula Systems (1985): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Formula Systems (1985) lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 4.50 ILS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3.51 ILS je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Formula Systems (1985) im vergangenen Quartal 2.32 Milliarden ILS verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13.00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Formula Systems (1985) 2.66 Milliarden ILS umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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