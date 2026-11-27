Formula Systems (1985) hat am 25.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5.37 ILS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3.80 ILS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.57 Milliarden ILS – ein Plus von 9.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Formula Systems (1985) 2.34 Milliarden ILS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch