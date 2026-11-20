Formosa Prosonic Industries Bhd Fpi Registered hat am 19.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.04 MYR. Im Vorjahresviertel hatte Formosa Prosonic Industries Bhd Fpi Registered 0.080 MYR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 143.2 Millionen MYR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 119.6 Millionen MYR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch