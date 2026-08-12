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12.08.2026 06:37:00
Formosa International Hotels: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Formosa International Hotels hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 2.89 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2.44 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.34 Prozent auf 1.66 Milliarden TWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.58 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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