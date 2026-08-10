Formosa Chemicals and Fibre präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Formosa Chemicals and Fibre hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.04 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Formosa Chemicals and Fibre ein EPS von -1.160 TWD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Formosa Chemicals and Fibre mit einem Umsatz von insgesamt 87.15 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73.55 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um 18.50 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch