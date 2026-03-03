Formet Celik Kapi Sanayi ve Ticaret zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Formet Celik Kapi Sanayi ve Ticaret hat am 28.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.02 TRY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Formet Celik Kapi Sanayi ve Ticaret ein EPS von -0.020 TRY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Formet Celik Kapi Sanayi ve Ticaret mit einem Umsatz von insgesamt 229.7 Millionen TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 146.3 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren, um 57.04 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0.100 TRY. Im Vorjahr waren -0.160 TRY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Formet Celik Kapi Sanayi ve Ticaret mit einem Umsatz von insgesamt 923.42 Millionen TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 666.25 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren, um 38.60 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch