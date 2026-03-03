|
03.03.2026 06:37:00
Formet Celik Kapi Sanayi ve Ticaret zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Formet Celik Kapi Sanayi ve Ticaret hat am 28.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.02 TRY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Formet Celik Kapi Sanayi ve Ticaret ein EPS von -0.020 TRY je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Formet Celik Kapi Sanayi ve Ticaret mit einem Umsatz von insgesamt 229.7 Millionen TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 146.3 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren, um 57.04 Prozent gesteigert.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0.100 TRY. Im Vorjahr waren -0.160 TRY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Formet Celik Kapi Sanayi ve Ticaret mit einem Umsatz von insgesamt 923.42 Millionen TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 666.25 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren, um 38.60 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: SMI und DAX schliessen tiefrot -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich zu Wochenbeginn mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen entwickelten sich uneinheitlich. Am Montag verabschiedeten sich die Börsen in Fernost mehrheitlich mit Abgaben.