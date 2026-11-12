Formet Celik Kapi Sanayi ve Ticaret öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Formet Celik Kapi Sanayi ve Ticaret präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.07 TRY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.080 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Formet Celik Kapi Sanayi ve Ticaret im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42.23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 323.0 Millionen TRY. Im Vorjahresviertel waren 227.1 Millionen TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch