Formation agroalimentaire - Le ministre Lamontagne dépose un projet de loi pour dynamiser l'Institut de technologie agroalimentaire

QUÉBEC, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, agit concrètement pour assurer le succès et la pérennité de l'Institut de technologie agroalimentaire (ITA). Pour ce faire, il présente devant l'Assemblée nationale un projet de loi visant à constituer l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ). La nouvelle entité relèverait du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. L'ITAQ serait géré par un conseil d'administration et poursuivrait sa mission sur les campus de La Pocatière et de Saint-Hyacinthe. Cette annonce est faite dans un contexte où les connaissances nécessaires et les besoins de main-d'œuvre qualifiée augmentent au sein des entreprises. Autrement dit, la formation remplit un rôle de plus en plus stratégique pour la prospérité du secteur bioalimentaire.

Le projet de loi no 77 ne change pas la nature et la mission de l'ITA. Il vise à apporter les correctifs réclamés depuis des décennies pour accorder un degré plus élevé d'autonomie et de flexibilité à l'Institut afin qu'il dispose d'un cadre institutionnel mieux adapté à sa mission éducative. Par exemple :

En n'étant plus assujetti à la Loi sur la fonction publique, l'ITAQ pourrait se développer dans des conditions qui reflètent sa mission et sa réalité, au même titre que les autres établissements d'enseignement collégial;

L'ITAQ ne serait plus limité au bassin de candidatures de la fonction publique pour recruter du personnel doté de profils de compétence spécialisés liés au milieu de l'éducation;

La reddition de comptes se ferait en vertu de la mission éducative de l'ITAQ, plutôt que sous l'angle d'une direction de ministère.

L'objectif poursuivi est simple : que l'ITA continue de jouer son rôle de « vaisseau amiral » de la formation collégiale en agroalimentaire au Québec, au bénéfice du secteur et des entreprises qui en font partie. L'établissement aurait ainsi les coudées franches pour réaliser pleinement sa mission, tant en matière de formation que pour sa contribution au développement économique de toutes les régions du Québec.

« Le vaisseau amiral de la formation agroalimentaire au Québec fait face à des difficultés causées par un cadre institutionnel mal adapté à ses besoins. Actuellement, l'école doit fonctionner selon les mêmes règles qu'un ministère, ce qui nuit à sa flexibilité et à son développement. Le projet de loi que j'ai présenté aujourd'hui vise à corriger la situation. Si elles étaient sanctionnées, les dispositions contenues dans ce projet de loi doteraient l'Institut d'un modèle de gouvernance plus souple pour lui permettre d'accomplir pleinement sa mission à long terme, au profit des étudiants, du secteur et des entreprises qui gravitent dans son orbite. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Le changement de statut de l'Institut de technologie agroalimentaire va permettre d'assurer la pérennité de l'institution. L'Institut est un réel vecteur économique pour La Pocatière, le Bas-Saint-Laurent et la Chaudière-Appalaches. Il répond à des besoins précis grâce à des formations adaptées et il attire des jeunes dans la région. Avec ce projet de loi, le gouvernement vient confirmer le rôle déterminant du campus de La Pocatière. »

Mme Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

« L'Institut de technologie agroalimentaire joue un rôle déterminant pour Saint-Hyacinthe et pour tout le secteur agroalimentaire du Québec. Le projet de loi répond à des demandes formulées depuis des décennies. Plus fort et plus agile, l'Institut de technologie agroalimentaire pourra déployer son plein potentiel et, en ce sens, c'est un bel héritage que léguera notre gouvernement. »

Mme Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

Autres avantages apportés par le projet de loi n o 77

En créant un organisme gouvernemental qui offre de la formation dans un domaine précis et qui a un statut semblable à celui de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec ou du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, le projet de loi permettra de doter l'ITA de conditions de fonctionnement pour que cette institution puisse accomplir pleinement sa mission, qui consiste à aider le secteur agroalimentaire à disposer d'une main-d'œuvre de qualité en quantité suffisante.



L'ITAQ pourrait accomplir pleinement son mandat national, notamment en facilitant les partenariats et la collaboration avec d'autres établissements d'enseignement du Québec.



L'ITAQ pourrait aussi disposer des diverses ressources appropriées pour assurer un suivi efficace de ses engagements au sein du Plan d'agriculture durable.

Plus de 300 personnes qui se consacrent au développement des compétences dans de multiples domaines d'activité.



Une offre de formation qui se déploie dans sept programmes techniques spécialisés et qui regroupe près de 1000 étudiantes et étudiants chaque année.



Plus de 12 000 diplômés depuis 1965.



Un taux de diplomation généralement supérieur à la moyenne.



Un taux de placement avoisinant les 100 %.



Des activités de formation continue auxquelles participent plus de 2000 personnes chaque année.



Des installations imposantes : fermes-écoles, usines de transformation alimentaire, jardin pédagogique, centre équestre, centres de compostage, complexes serricoles, atelier de soudure et d'aménagement paysager, pavillon horticole écoresponsable, unité de production laitière biologique, etc.

Projet de loi no 77 - Loi sur l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec :

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-77-42-1.html

