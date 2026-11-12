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12.11.2026 14:56:44

Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Prologis, Inc.

Prologis
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The Vanguard Group, Inc. ( )
Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Prologis, Inc.

12-Nov-2026 / 13:56 GMT/BST

FORM 8.3

 

PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY

A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE

Rule 8.3 of the Takeover Code (the “Code”)

 

1. KEY INFORMATION

 

(a) Full name of discloser:

The Vanguard Group, Inc.

(b) Owner or controller of interests and short positions disclosed, if different from 1(a):

 The naming of nominee or vehicle companies is insufficient.  For a trust, the trustee(s), settlor and beneficiaries must be named.

 

(c) Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities this form relates:

 Use a separate form for each offeror/offeree

Prologis, Inc.

(d) If an exempt fund manager connected with an offeror/offeree, state this and specify identity of offeror/offeree:

 

(e) Date position held/dealing undertaken:

 For an opening position disclosure, state the latest practicable date prior to the disclosure

11 November 2026

(f) In addition to the company in 1(c) above, is the discloser making disclosures in respect of any other party to the offer?

 If it is a cash offer or possible cash offer, state “N/A”

Yes, SEGRO plc

 

2. POSITIONS OF THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE

 

If there are positions or rights to subscribe to disclose in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 2(a) or (b) (as appropriate) for each additional class of relevant security.

 

  1. Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree to which the disclosure relates following the dealing (if any)

 

Class of relevant security:

 

USD 0.01 common

 

 

Interests

Short positions

 

Number

%

Number

%

(1) Relevant securities owned and/or controlled:

129,500,996

13.62%

 

 

(2) Cash-settled derivatives:

 

 

 

 

 

(3) Stock-settled derivatives (including options) and agreements to purchase/sell:

 

 

 

 

 

 TOTAL:

129,500,996

13.62%

 

 

 

All interests and all short positions should be disclosed.

 

Details of any open stock-settled derivative positions (including traded options), or agreements to purchase or sell relevant securities, should be given on a Supplemental Form 8 (Open Positions).

 

(b) Rights to subscribe for new securities (including directors’ and other employee options)

 

Class of relevant security in relation to which subscription right exists:

 

Details, including nature of the rights concerned and relevant percentages:

 

 

 

3. DEALINGS (IF ANY) BY THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE

 

Where there have been dealings in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 3(a), (b), (c) or (d) (as appropriate) for each additional class of relevant security dealt in.

 

The currency of all prices and other monetary amounts should be stated.

 

(a) Purchases and sales

 

Class of relevant security

Purchase/sale

 

Number of securities

Price per unit

USD 0.01 common

Purchase

4,579

129.96 USD

USD 0.01 common

Purchase

71,170

130.03 USD

USD 0.01 common

Sale

307

129.60 USD

 

(b) Cash-settled derivative transactions

 

Class of relevant security

Product description

e.g. CFD

Nature of dealing

e.g. opening/closing a long/short position, increasing/reducing a long/short position

Number of reference securities

Price per unit

 

 

 

 

 

 

 

(c) Stock-settled derivative transactions (including options)

 

(i) Writing, selling, purchasing or varying

 

Class of relevant security

Product description e.g. call option

Writing, purchasing, selling, varying etc.

Number of securities to which option relates

Exercise price per unit

Type

e.g. American, European etc.

Expiry date

Option money paid/ received per unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) Exercise

 

Class of relevant security

Product description

e.g. call option

Exercising/ exercised against

Number of securities

Exercise price per unit

 

 

 

 

 

 

 

(d) Other dealings (including subscribing for new securities)

 

Class of relevant security

Nature of dealing

e.g. subscription, conversion

Details

Price per unit (if applicable)

 

 

 

 

 

 

 

4. OTHER INFORMATION

 

(a) Indemnity and other dealing arrangements

 

Details of any indemnity or option arrangement, or any agreement or understanding, formal or informal, relating to relevant securities which may be an inducement to deal or refrain from dealing entered into by the person making the disclosure and any party to the offer or any person acting in concert with a party to the offer:

Irrevocable commitments and letters of intent should not be included.  If there are no such agreements, arrangements or understandings, state “none”

 

none

 

 

(b) Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives

 

Details of any agreement, arrangement or understanding, formal or informal, between the person making the disclosure and any other person relating to:

(i) the voting rights of any relevant securities under any option; or

(ii) the voting rights or future acquisition or disposal of any relevant securities to which any derivative is referenced:

If there are no such agreements, arrangements or understandings, state “none”

 

none

 

 

(c) Attachments

 

Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached?

No

 

 

Date of disclosure:

12 November 2026
Contact name:

Shawn Acker
Telephone number*:

001-610-669-6713

 

Public disclosures under Rule 8 of the Code must be made to a Regulatory Information Service.

 

The Panel’s Market Surveillance Unit is available for consultation in relation to the Code’s disclosure requirements on +44 (0)20 7638 0129.

 

*If the discloser is a natural person, a telephone number does not need to be included, provided contact information has been provided to the Panel’s Market Surveillance Unit.

 

The Code can be viewed on the Panel’s website at www.thetakeoverpanel.org.uk.

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
Category Code: RET - Prologis, Inc.
TIDM:
LEI Code: 5493002789CX3L0CJP65
Sequence No.: 449499
EQS News ID: 2433934

 
End of Announcement EQS News Service

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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

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Long 14’187.19 13.56 SYBDTU
Long 13’597.86 8.91 SJB42U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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