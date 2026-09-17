Forgent Power Solutions A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Forgent Power Solutions A hat am 15.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0.270 USD, nach 0.050 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahr hat Forgent Power Solutions A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 88.54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.42 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 753.19 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch