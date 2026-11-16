Forge Nano: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Forge Nano lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Forge Nano hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.160 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch