Forestar Group Aktie 38312259 / US3462321015
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.10.2025 11:43:07
Forestar Group Inc. Announces Increase In Q4 Bottom Line, Beats Estimates
(RTTNews) - Forestar Group Inc. (FOR) reported a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's earnings totaled $87.0 million, or $1.70 per share. This compares with $81.6 million, or $1.60 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $1.26 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 21.6% to $670.5 million from $551.4 million last year.
Forestar Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $87.0 Mln. vs. $81.6 Mln. last year. -EPS: $1.70 vs. $1.60 last year. -Revenue: $670.5 Mln vs. $551.4 Mln last year.
Nachrichten zu Forestar Group Inc Registered Shs When Issued
|
27.10.25
|Ausblick: Forestar Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Forestar Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.07.25
|Ausblick: Forestar Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.07.25
|Erste Schätzungen: Forestar Group legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Forestar Group Inc Registered Shs When Issued
Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈
In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.
🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI tiefrot -- DAX stabil -- Märkte in Fernost letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steckt am Dienstag ordentliche Verluste ein, während sich das deutsche Börsenbarometer seitwärts bewegt. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Dienstag leicht abwärts.