Forest Road Acquisition A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Forest Road Acquisition A hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0.38 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Forest Road Acquisition A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.510 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24.54 Prozent auf 45.2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch