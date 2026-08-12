Forest Road Acquisition A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Forest Road Acquisition A hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 49.6 Millionen USD – eine Minderung von 22.41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 63.9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch