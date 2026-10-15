Foresight Financial Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Foresight Financial Group äusserte sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.440 USD je Aktie erzielt worden.

Foresight Financial Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24.3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch