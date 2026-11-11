Foresight Acquisition A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Foresight Acquisition A hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.07 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -9.670 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 396.3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 345.3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch