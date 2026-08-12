Foresight Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Foresight Acquisition A hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.63 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6.230 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8.60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 355.8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 386.4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch