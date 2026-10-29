Forehope Electronic (Ningbo) A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Forehope Electronic (Ningbo) A hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.02 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.080 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18.23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.37 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1.16 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch