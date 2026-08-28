Forehope Electronic (Ningbo) A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Forehope Electronic (Ningbo) A lud am 25.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.03 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Forehope Electronic (Ningbo) A 0.010 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16.38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.24 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.06 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch