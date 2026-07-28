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28.07.2026 22:42:36

Ford profitiert von SUV-Nachfrage in den USA - Aktienkurs springt an

Ford Motor
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DEARBORN (awp international) - Ford hat dank starker Verkäufe lukrativer SUV-Modelle im Heimatmarkt USA seine Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben. Der Konzern rechnet nun mit einem Vorsteuerergebnis zwischen 10 und 11 Milliarden Dollar statt zuvor 8,5 bis 10,5 Milliarden Dollar. Zugleich sank zuletzt mit dem Schrumpfen des Elektroauto-Geschäfts auch der Verlust in dem einst forcierten Bereich, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte.

Insgesamt sank der Ford-Umsatz im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um vier Prozent auf 50,2 Milliarden Dollar. Ein zentrales Problem war, dass der Konzern nach dem Brand bei einem Aluminium-Lieferanten weniger Fahrzeuge seiner populären Pickups der F-Modellfamilie anbieten konnte. Ford federte das aber mit höheren Verkäufen von Bronco- und Explorer-SUV in teuren Ausstattungen ab. Unter dem Strich kam Ford auf eine schwarze Null nach einem Verlust von 1,3 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal.

Anleger zeigten sich hoch erfreut. Die Ford-Aktie legte im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um knapp sieben Prozent zu./so/DP/he

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