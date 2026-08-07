Ford Otomotiv Sanayi: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ford Otomotiv Sanayi hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.27 TRY, nach 1.74 TRY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ford Otomotiv Sanayi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 221.13 Milliarden TRY. Im Vorjahresviertel waren 194.79 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch