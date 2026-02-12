Ford Motor öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ford Motor lud am 10.02.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2.77 USD gegenüber 0.450 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4.79 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 45.90 Milliarden USD im Vergleich zu 48.21 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Ford Motor hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 2.060 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1.46 USD je Aktie gewesen.

Ford Motor hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 187.27 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1.23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 184.99 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch