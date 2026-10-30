Ford Motor legte Quartalsergebnis vor

Ford Motor stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7.60 Prozent auf 254.43 Milliarden BRL aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 275.35 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch