Ford Motor informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ford Motor präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 749.92 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 803.09 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 74’280.60 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 10.64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 67’135.53 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch