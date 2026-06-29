Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’224 0.4%  SPI 20’041 0.4%  Dow 52’183 0.6%  DAX 24’627 -0.2%  Euro 0.9226 0.0%  EStoxx50 6’232 0.2%  Gold 4’018 -1.8%  Bitcoin 48’849 1.2%  Dollar 0.8075 0.0%  Öl 72.6 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998SpaceX156888148Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Sika41879292Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SpaceX, OpenAI und Anthropic: Warum die IPO-Welle den Markt nicht belasten muss
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Europas Hitzesommer befeuern Milliarden-Boom - Welche Aktien jetzt zu den grossen Gewinnern zählen
SpaceX als Kurstreiber: Charter Communications- und Liberty Broadband-Aktien legen kräftig zu
SpaceX sichert sich Platz im Tech-Index NASDAQ 100 - Aktie höher
Suche...
Plus500 Depot

Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.06.2026 00:53:05

Ford Brings Back Experienced Engineers After AI Struggles With Quality Checks

Ford Motor
11.31 CHF -2.15%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Ford Motor Co. (F) has brought back over 300 seasoned quality engineers after realizing that AI can't fully take the place of human know-how in checking vehicle quality.

The company had been ramping up its AI use on the production line, even using AI-driven cameras to spot defects and enhance quality. But according to Ford execs, the tech just didn't keep up with the insights and judgment of its skilled engineers.

"Artificial intelligence is a great tool, but it's really only as good as the data used to train it," said Charles Poon, Ford's VP of vehicle hardware engineering.

He admitted that they had overlooked just how valuable their veteran engineers are, those with years in product development. So, they've recruited them back to help train the AI while also guiding younger staff.

This renewed focus on human expertise comes at a time when Ford has regained its position as the leading brand among mainstream automakers in J.D. Power's Initial Quality Study, a title it hadn't held since 2010.

The company attributed these quality gains to changes in leadership in engineering, manufacturing, and supply chain, alongside the return of many experienced engineers.

In eigener Sache

Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle

Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Ford Motor Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Ford Motor Co.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
15.04.25 Ford Motor Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ STMicroelectronics

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch

Inside Trading & Investment

29.06.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Zeit für eine Halbzeit-Analyse
29.06.26 Marktüberblick: Zalando unter Druck
29.06.26 Discount-Zertifikate in einem Markt zwischen KI-Euphorie und Unsicherheit
29.06.26 SMI gönnt sich leichte Verschnaufpause
26.06.26 Julius Bär: 16.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf PolyPeptide Group AG
24.06.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch
19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’793.45 19.28 SJBE8U
Short 15’095.87 13.63 SJXBXU
Short 15’653.37 8.86 S84B7U
SMI-Kurs: 14’223.90 29.06.2026 17:31:25
Long 13’606.22 19.41 SMB1YU
Long 13’297.72 13.69 SJBMDU
Long 12’740.55 8.91 BSUI2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Das hat sich in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham getan
Quantencomputer als Bitcoin-Killer? Coinbase warnt vor Milliardenrisiko
Drei China-Aktien mit Potenzial? Goldman Sachs legt sich fest
Tesla-Aktie mit Kursplus: Warum ein Experte jetzt optimistischer wird - BYD lauert
SMI geht mit Gewinnen in den Feierabend -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Strategy-Aktie im Aufwind: Unternehmen öffnet sich für den Verkauf von Bitcoin
SpaceX sichert sich Platz im Tech-Index NASDAQ 100 - Aktie höher
SpaceX als Kurstreiber: Charter Communications- und Liberty Broadband-Aktien legen kräftig zu
Sandoz-Aktie steigt: Wichtiger Schritt mit GLP-1-Nachahmern in den USA

Top-Rankings

KW 26: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 26: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 26: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.