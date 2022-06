Ford-Aktie legt zu: Milliardeninvestitionen für Kapazitätserweiterung

Das Unternehmen steckt 3,7 Milliarden US-Dollar (3,5 Mrd Euro) in Fabriken in Michigan, Ohio und Missouri, wie es am Donnerstag in Dearborn bei Detroit mitteilte. Durch die Investitionen entstünden insgesamt mehr als 6200 neue Stellen, die durch die mächtige Autogewerkschaft UAW (United Auto Workers) vertreten werden. Davon sind 3000 bisherige Teilzeitkräfte, die nun reguläre Vollzeit-Arbeitsverträge bekommen sollen. Die Investitionen und neuen Jobs sollen unter anderem das Ziel von Ford-Chef Jim Farley ermöglichen, bis 2026 rund zwei Millionen Elektroautos bauen zu lassen - aber auch die Verbrennermarke Ford Blue soll von der Aufstockung profitieren.

Ford hatte im vergangenen Herbst sieben Milliarden Dollar schwere Investitionen in den Südstaaten Tennessee und Kentucky für Elektroautos und Batterien angekündigt, was für Stirnrunzeln im Heimatstaat Michigan gesorgt hatte. Michigan gilt als Autobaustandort mit vergleichsweise hohen Kosten.

Ford-Aktien verteuern sich an der NYSE zeitweise um 1,37 Prozent auf 13,74 US-Dollar.

DEARBORN (awp international)