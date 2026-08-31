Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Ford Motor konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 13,95 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'665 Punkten steht. Bei 14,04 USD markierte die Ford Motor-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 13,90 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Ford Motor-Aktien beläuft sich auf 775'347 Stück.

Am 30.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 27,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,12 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,32 Prozent würde die Ford Motor-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Ford Motor-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,600 USD belaufen. Ford Motor gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,01 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 48.30 Mrd. USD, gegenüber 50.18 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -3,76 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Ford Motor am 28.10.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,85 USD je Ford Motor-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

Zollstreit droht zu eskalieren: Kanada legt sich mit Trump an

VW-Betriebsrat lehnt Kündigungen und Werksschliessungen ab - Aktie tiefer

S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ford Motor von vor einem Jahr abgeworfen